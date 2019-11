“Plutôt que de participer au concours de l’Eurovision en 2020, nous soutiendrons directement des productions de qualité créées par des talents hongrois de la pop”, justifie la chaîne MTVA dans un email, destiné au Guardian, qui devait diffuser le show, balayant ces insinuations. Le porte-parole de Viktor Orban s'est lui-même défendu de ces accusations sur Twitter en les qualifiant de "fake news".

Pourtant, une source interne fournit une tout autre explication au journal britannique. La compétition serait tout simplement "trop gay". Plus largement, cette même source précise que "les traitements médiatiques positifs de l'actualité et des personnalités LGBT+ n'étaient pas encouragées".

Ces événements ont lieu dans un contexte de recrudescence de la rhétorique homophobe dans le pays. Le Premier ministre Vktor Orban défend bec et ongles sa politique de "la famille d'abord", et répète souvent son attachement à un mariage "entre un homme et une femme". Il y a quelques mois, le leader du parlement hongrois avait comparé l'homosexualité à la pédophilie. Et tout récemment, un commentateur s'est félicité sur une chaîne de télévision pro-gouvernementale de la non-participation à l'Eurovision, cette "flottille homosexuelle", qui bénéficiera à la santé mentale de la nation.

Les réactions affluent depuis ces révélations, notamment dans le chef de Guy Verhofstadt. "D'abord nous avions des zones "gay interdit" en Pologne, maintenant la Hongrie se retire de l'Eurovision car elle est "trop gay"", fustige l'eurodéputé belge. "Même Poutine montre plus de retenue dans son homophobie. C'est une attaque envers notre mode de vie européen et cela doit cesser."

En 2011, la Turquie s'était retirée, elle aussi, du concours, le jugeant inadapté pour les enfants et à l'encontre des valeurs morales.

L'Eurovision 2020 aura lieu du 12 au 16 mai 2020 à Rotterdam.