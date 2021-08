Désormais célèbre pour avoir couvert la situation sur place depuis la chute de Kaboul, malgré les risques, la reporter de CNN a annoncé avoir quitté l'Afghanistan.

"Nous venons d'atterrir à Doha avec l'équipe et près de 300 évacués afghans", a écrit Clarissa Ward sur Twitter. "Un grand merci à vous tous pour votre soutien et votre sollicitude, à l'US Air Force pour nous avoir fait venir et au Qatar pour nous avoir accueillis. Nous sommes les plus chanceux", poursuit-elle.

"Tant de gens qui travaillent si dur"



Dans un second message posté sur le réseau social, Clarissa Ward réagit à des photos de soldats américains à l'aéroport de Kaboul et explique avoir été très marquée par ce qu'elle y a vu. "J'ai été témoin de plusieurs moments comme celui-ci à l'aéroport de Kaboul. Une femme soldat portant un petit enfant afghan en pleurs. Un Marine soutenant un homme âgé qui luttait pour marcher. Des militaires se précipitant vers un nouveau-né déshydraté pour obtenir des soins médicaux. Tant de gens qui travaillent si dur."

La journaliste était présente vendredi à l'aéroport de Kaboul. Sur place, elle décrivait la situation chaotique et expliquait n'avoir jamais rien vécu de tel.