La liste des destinations de voyage en vigilance orange publiée par les Affaires étrangères est une nouvelle fois modifiée mardi soir. Les régions françaises d'Île de France (dont Paris fait partie) et du Pays de la Loire sont ainsi ajoutées à la liste où les voyages sont possibles sous conditions, à savoir la mise en quarantaine au retour de ces régions. Le reste de la France est maintenu en zone verte. En République tchèque, outre les zones de Moravie et de Prague, sont aussi mises en orange les régions de Strední Cechyet et du sud-est. En revanche, l'essentiel de la Croatie passe en vert. Seules les régions Adriatique et continentale restent orange.

Celle de la zone rouge est restée inchangée.

Les autres régions où les voyages sont conditionnés restent inchangées: Chypre (test obligatoire), Danemark (test obligatoire pour le Groenland et les Îles Féroé), Irlande (quarantaine), Islande (test obligatoire ou quarantaine), Estonie, Lituanie et Lettonie (toutes trois quarantaine).







ZONE ROUGE : Formulaire, quarantaine (*) et dépistage obligatoires au retour de:

Tous les pays en dehors de l'UE et la zone Schengen

Espagne: province de Lleida en Catalogne et province de Huesca en Aragon

Portugal: Amadora, Odivelas, Sintra (Queluz-Belas / Massamá-Monte Abraão / Agualva-Mira Sintra / Algueirão-Mem Martins / Rio de Mouro / Cacém-São Marcos), Loures (Camarate, Unhos, Apelação/Sacavém-Pior Velho), Lisboa (Santa-Clara).

Royaume-Uni: Leicester





ZONE ORANGE : Quarantaine (*) et dépistage recommandés au retour de:

Autriche: Oberösterreich et Vienne

Bulgarie

Croatie: région adriatique, région continentale

Espagne: Aragon, Catalogne, Pays basque, Navarre, La Rioja, Estrémadure

France: Ile de France, Pays de la Loire

Luxembourg

Portugal: Algarve

République tchèque: Prague, Strední Cechy, Jihovýchod en Moravskoslezsko

Pologne: Śląskie et Malopolski

Roumanie

Royaume-Uni: Midlands, North East & Yorkshire, North West et Irlande du Nord, Pays de Galles

Slovénie: Pomurske, Savinske, Zasavske

Suède





ZONE VERTE : Les autres zones au sein de l’UE, de la zone Schengen et du Royaume-Uni