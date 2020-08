Le pays précise dans son communiqué qu'un test négatif ne permet pas de se soustraire à cette quarantaine. "Il n'en réduit pas également sa durée, car un résultat négatif n'exclut pas une infection", est-il précisé.





La Suisse n'est pas le premier pays à imposer une telle mesure aux Belges. La Finlande, le Royaume-Uni et les Pays-Bas avaient déjà mis en place ce processus.





La Belgique avait elle-même placé trois cantons suisses en zone rouge (Genève, le Valais et le Vaud), rendant obligatoire pour toutes les personnes issues de ces régions une quarantaine à l'arrivée sur le territoire. Les Affaires étrangères étaient revenues sur leur décision quelques jours plus tard, colorant à nouveau en vert les régions du Valais et du Vaud.

La Suisse a annoncé, ce mardi 18 août, que toute personne arrivant sur son territoire en provenance de la Belgique devrait se soumettre à une quarantaine. Cette mesure entrera en vigueur le 20 août et concernera également des voyageurs venant d'Albanie, d'Andorre, d'Aruba, du Belize, des Îles Baléares, de Gibraltar, de Guam, d'Inde, des Iles Féroé, de Malte, de Monaco et de Namibie.