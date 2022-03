Cela fait maintenant 17 jours que l'armée russe a envahi l'Ukraine, qui résiste tant bien que mal aux troupes de Vladimir Poutine. Au total, plus de 2,5 millions de personnes ont déjà fui l'Ukraine depuis le 24 février dernier. De nombreuses sanctions, notamment économiques, ont été prises à l'encontre de la Russie, et les démarches et marques de soutien au peuple ukrainien affluent de toute la scène internationale depuis le début de cette guerre.

En Lituanie, la mairie de Vilnius a trouvé un moyen particulier de soutenir les Ukrainiens, et par la même occasion d'envoyer une petite pique à la Russie, rapporte CNN. Les autorités de la capitale ont en effet modifié le nom de la rue où se trouve l'ambassade russe. Depuis le 9 mars, l'institution se situe Rue des héros ukrainiens. Ainsi, "dès maintenant, la carte de visite de chaque employé de l'ambassade de Russie sera ornée d'un mot honorant les combats de l'Ukraine", s'est réjoui le maire de Vilnius, Remigijus Šimašius, via un communiqué. Par ce geste symbolique, il espère qu'en écrivant le nouveau nom de la rue "tout le monde pensera à la cruauté du régime russe contre la nation ukrainienne pacifique".

Remigijus Šimašius n'est pas le seul à avoir pris cette initiative. Juste avant lui, le conseil municipal de Riga a lui aussi modifié le nom de la rue où travaillent les ambassadeurs russes en Lettonie. Ici, l'ambassade se trouve désormais Rue de l'Ukraine indépendante. Une décision prise pour les mêmes raisons qu'à Vilnius, "soutenir la lutte héroïque du peuple ukrainien contre les hostilités lancées par la Fédération de Russie".