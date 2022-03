La Maison Blanche a contacté une trentaine de stars de TikTok, le réseau social le plus utilisé par les jeunes Américains, afin de les briefer sur la situation en Ukraine. Lors d'une réunion Zoom d'un peu moins d'une heure, des membres du Conseil national de sécurité et le porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, ont discuté avec les influenceurs de l'invasion russe et de la position américaine dans ce conflit.

Le Washington Post s'est procuré un enregistrement de l'appel. On entend d'abord les représentants du gouvernement expliquer le but de ce dispositif. "Nous reconnaissons qu'il s'agit d'une source d'une importance capitale dans la façon dont le public américain s'informe des dernières nouvelles", déclare le directeur de la stratégie numérique de la Maison Blanche, Rob Flaherty, "nous voulions donc nous assurer que vous disposiez des dernières informations d'une source officielle".

Puis, les créateurs de contenu ont pu poser leur question tour à tour. Kahlil Greene, 21 ans et créateur sur TikTok, a publié une vidéo dans laquelle il explique la question qu'il a posée, puis la réponse du gouvernement.

TikTok étant une des premières sources d'information de nombreux ados et membres de la génération Z, le gouvernement Biden a voulu étouffer les fake news avant qu'elles ne se propagent. L'année dernière, il avait suivi la même démarche sur le sujet de la vaccination.