Ghislaine Maxwell est la pierre angulaire d’un dossier de prostitution de mineures dans laquelle le prince Andrew, Bill Clinton ou Donald Trump sont cités. Sa première audition aura lieu aujourd'hui devant la justice américaine.

On l’imaginait déjà dépenser son immense fortune à coups de milliers d’euros sur la plage paradisiaque d’un pays qui ne pratique pas l’extradition vers les États-Unis : c’est finalement dans sa “petite” maison à un million de dollars, située à Bradford, à 450 km au nord-est de New-York, que Ghislaine Maxwell, pierre angulaire d’une affaire Epstein qui fait trembler parmi les plus grands de ce monde, aura été interpellée la semaine dernière.

Steven Spielberg pourrait en faire un biopique à la “Catch me if you can”. Et l’histoire n’est pas sans rappeler celle de Pablo Escobar, baron de la drogue dans les années 80, qui narguait les autorités américaines en posant devant la Maison Blanche alors que les polices du monde entier étaient à sa recherche. “Sois proche de tes amis, encore plus de tes ennemis”, souligne subtilement le réalisateur américain Francis Ford Coppola.