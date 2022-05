A Paris, la manifestation s'est élancée peu après 14H30 de la place de la République en direction de la place de la Nation, à l'appel de l'intersyndicale CGT-Unsa-FSU-Solidaires, rejointes par les organisations étudiante et lycéennes Unef, VL, MNL et FIDL, avec pour revendications les questions des salaires, des services publics, de protection sociale et de transition écologique.

Vers 16h, certains participants à la manifestation s'en sont pris à la façade d'un McDonald. La BRAVM (Brigade de répression de l'action violente motorisée) a du intervenir. Selon les images partagées sur les réseaux sociaux par les journalistes présents sur place, une boutique d’assurance à également été dégradée.

