Les clichés montrent ce qui semble être une soucoupe volante écrasée mais il s'agit en réalité des débris du train d'atterrissage de l'astromobile Perseverance qui a atteint l'astre rouge l'année dernière.

L'hélicoptère Ingenuity, embarqué à bord du rover, a permis de récolter ces clichés déroutants.

"On dirait vraiment de la science-fiction", a déclaré Ian Clark, un ingénieur qui a travaillé sur le système d'atterrissage de Persévérance, dans le New York Times. "On dirait un autre monde."

Les données récoltées grâce à ces photos permettront à l'avenir de rendre les atterrissages plus sûrs pour les futures missions spatiales vers Mars.