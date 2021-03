Les autorités sanitaires norvégiennes ont prolongé vendredi la suspension du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca jusqu'au 15 avril, jugeant nécessaire d'approfondir l'étude de ses éventuels effets secondaires après l'apparition de cas graves de caillots sanguins.

"C'est une décision difficile mais justifiée de prolonger la pause pour le vaccin AstraZeneca", a déclaré un responsable de l'Institut norvégien de santé publique (FHI), Geir Bukholm, dans un communiqué. "Nous pensons qu'il est nécessaire de mener davantage d'études sur ces cas".



Malgré l'avis de l'EMA

La Norvège avait annoncé la semaine passée attendre avant une éventuelle reprise de la vaccination avec le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, déclaré "sûr et efficace" par le régulateur européen mais mis en cause par une équipe médicale norvégienne. Disant "prendre note" de l'avis de l'Agence européenne des médicaments (EMA), l'Institut norvégien de santé publique avait alors jugé "prématuré de conclure" et indiqué qu'il rendrait son propre avis.



"La vaccination avec AstraZeneca restera suspendue jusqu'à ce que nous ayons une vue complète de la situation", avait déclaré sa directrice, Camilla Stoltenberg, lors d'une conférence de presse.