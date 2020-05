Dans le comté de Walla Walla dans l’État de Washtingon, plusieurs informations font état d'une centaine de personnes infectées au coronavirus après avoir participé à des soirées pour "s'immuniser au Covid-19".

Alors qu'aux États-Unis, pays le plus touché par le coronavirus, le dernier bilan est monté à plus de 73 000 décès, nous apprenons que des rassemblement seraient en effet organisés afin de contaminer les participants pour tenter de les immuniser à la maladie. Les autorités de Washington ont mis en garde contre la dangerosité de ces "fêtes Covid-19": "Des rassemblements de ce genre au beau milieu de la pandémie peuvent être extrêmement dangereux et exposent les gens à un risque accru d'hospitalisation et même de décès", averti John Wiesman, responsable de la Santé."En outre, on ignore si les gens qui ont guéri du Covid-19 bénéficient d'une protection à long terme", a-t-il ajouté.



Selon Meghan DeBolt, responsable de la santé du comté de Walla Walla, c'est le suivi des contacts des personnes infectées qui a informé sur l'existence de telles soirées: "Nous ne savons pas quand ça a lieu, ce n'est qu'après coup que nous entendons parler de ces cas", explique-t-elle à un journal local. "Nous demandons la liste des personnes avec qui elles étaient en contact et il y en 25 parce qu'on était à une Covid party".