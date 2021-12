Depuis quelques jours, une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. On peut y apercevoir une jeune femme faire du vélo d'appartement au sein d'un McDonald's tout en sirotant son soda et en dégustant son hamburger. Face au buzz, la chaine de restauration rapide a confirmé qu'elle souhaitait implanter des vélos de fitness dans ses restaurants en Chine dans le cadre de son plan "Upcycle for Good”.

“Les sièges de vélo stationnaire pour manger à l’intérieur sont testés sur deux sites en Chine comme un moyen de répondre à la politique de faible émission de carbone du gouvernement”, a déclaré McDonald's. De fait les vélos sont fabriqués à partir de matériaux en plastique recyclés. Le géant américain a ensuite expliqué qu'il s'agissait là d'un moyen de déculpabiliser les clients lorsqu'ils se font plaisir avec un hamburger ou autre.

Autre bonus, lorsque les consommateurs pédaleront ils génèreront de l'électricité permettant de recharger leurs appareils portables.