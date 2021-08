Le ministère de la Santé a précisé que la personne a été testée positive à Auckland, la plus grande ville du pays, et que l'origine de sa contamination n'a pas encore été déterminée.

Un conseil des ministres doit se tenir mardi afin de décider des mesures à prendre après la découverte de ce premier cas d'origine locale depuis le 28 février.

"Une réponse ferme et rapide est la meilleure manière d'enrayer toute éventuelle propagation et il est demandé à chacun de rester calme et de se montrer responsable le temps de recueillir plus d'informations", a déclaré le ministère sans donner plus de détails.

L'archipel a été salué à l'étranger pour sa gestion efficace de l'épidémie de Covid-19 qui, jusqu'à présent, n'a fait que 26 morts pour une population de cinq millions d'habitants.

La campagne de vaccination peine cependant à se déployer, avec jusqu'à présent environ 20% de la population entièrement vaccinée.

Les deux millions d'habitants d'Auckland ont été confinés pour de courtes périodes et la dernière fois remonte au mois de mars.

La semaine dernière, les autorités avaient affirmé que la découverte de cas de contamination liés au variant Delta entraînerait "un confinement court et soudain".