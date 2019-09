Lorsqu’en 1981 Jacques Chirac se porta, pour la première fois, candidat aux présidentielles, il reçut les soutiens de Line Renaud et de son mari, Loulou Gasté, des acteurs Jean Marais et Roger Carel, d’une romancière, Juliette Benzoni, d’un accordéoniste populaire, Aimable, et d’une star de la télé, Sophie Darel.

Ami du show-biz… C’est une image à laquelle il tenait. Le coup le plus fumant, dans ce catalogue, est assurément celui de la petite culotte de Madonna.

(...)