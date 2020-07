La Petite Sirène de Copenhague, le monument le plus célèbre du Danemark, a été "vandalisée", a annoncé vendredi la police danoise

"La Petite Sirène a été vandalisée ce matin avant 9h", fait savoir lapolice danoise. "Une personne inconnue a inscrit les mots "Racist Fish" ("Poisson raciste" en anglais) sur son socle. Nous avons ouvert une enquête", a indiqué à l'AFP la police de Copenhague.

Pour Ane Grum-Schwensen, spécialiste de l'oeuvre d'Hans Christian Andersen, qui a écrit cette histoire, interrogée par la télévision publique TV2, le conte de la Petite Sirène ne contient pas d'allusions racistes.

Dans le sillage des manifestations antiracistes dans le monde à la suite de la mort de l'Américain George Floyd, les monuments et statues liés à l'histoire coloniale de nombreux pays dans le monde se retrouvent au centre d'une polémique mémorielle.La Belgique n'a pas échappé à la règle. Le Danemark non plus : ces dernières semaines, plusieurs statues danoises ont fait l'objet d'actes de vandalisme, notamment celle du missionnaire danois au Groenland, Hans Egede, qui avait participé à la colonisation de l'île arctique au XVIIIe siècle, mais aussi de Mahatma Gandhi ou du roi danois Christian IV. La Petite Sirène, elle, a déjà était vandalisée à plusieurs reprises; sa tête a notamment été par deux fois volée (en 1964 et en 1998), l'un de ses bras a aussi été coupé en 1984.