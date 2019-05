Malgré cette incapacité à s'exprimer, sa maman affirme qu'elle était capable de montrer ses sentiments et d'utiliser l'humour. "Elle a l'habitude de lever ses yeux au ciel", explique-t-elle à la chaîne américaine NBC. Une fois, Sophia a même appelé sa maman "embêtante". "C'est vrai que je peux l'être parfois", confie Natalie.



Moquée sur Internet



Sophia Weaver et sa famille a eu son lot de critiques et de moqueries sur les réseaux sociaux. En 2017, une photo de la petite fille a été utilisée sur Twitter pour encourager l'avortement d'enfants handicapés. Peu après sa naissance, les regards des gens dans la rue étaient un véritable calvaire pour la famille Weaver.



Natalie a décidé de prendre ce problème à bras le corps et a lancé une association en l'honneur de sa fille afin de soutenir les familles dans une situation similaire à la sienne. Et grâce à son intervention, Twitter a décidé de supprimer la photo problématique et de modifier son règlement en ce qui concerne le harcèlement contre les personnes handicapées, qui n'étaient pas incluses auparavant.



Malgré cette incapacité à s'exprimer, sa maman affirme qu'elle était capable de montrer ses sentiments et d'utiliser l'humour. "Elle a l'habitude de lever ses yeux au ciel", explique-t-elle à la chaîne américaine NBC. Une fois, Sophia a même appelé sa maman "embêtante". "C'est vrai que je peux l'être parfois", confie Natalie.Sophia Weaver et sa famille a eu son lot de critiques et de moqueries sur les réseaux sociaux. En 2017, une photo de la petite fille a été utilisée sur Twitter pour encourager l'avortement d'enfants handicapés. Peu après sa naissance, les regards des gens dans la rue étaient un véritable calvaire pour la famille Weaver.Natalie a décidé de prendre ce problème à bras le corps et a lancé une association en l'honneur de sa fille afin de soutenir les familles dans une situation similaire à la sienne. Et grâce à son intervention, Twitter a décidé de supprimer la photo problématique et de modifier son règlement en ce qui concerne le harcèlement contre les personnes handicapées, qui n'étaient pas incluses auparavant.

", a écrit Natalie Weaver, sa maman.La petite Sophia est née avec des déformations du visage, aux mains et aux pieds, un diabète de type 1 et le syndrome de Rett. Cette maladie empêche au cerveau de se développer correctement et ne permet pas de parler, manger et respirer normalement. La jeune Américaine a subi un total de trente opérations pour rendre sa vie plus supportable.