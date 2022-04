Ce vendredi, Vladimir Poutine s'est rendu à l'enterrement de l'ultra-nationaliste Vladimir Jirinovsky, décédé à cause du Covid-19. Ce fidèle parmi les fidèles était un député russe qui souhaitait voir l'Ukraine envahie par les forces russes.

Et une photo fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. En effet, on y voit le président russe et ses gardes du corps, avec ce qui s'apparente comme étant la "mallette nucléaire secrète de la Russie" selon le Sun. Cette mallette, appelée également Cheget, possède un code personnalisé et est surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle a été crée au début des années 1980 et a été montrée au monde entier pour la première fois en 2019. Selon la Russie, il existerait trois mallettes de ce type à Moscou. Chacune est accessible aux trois fonctionnaires les plus haut placés de la Fédération de Russie.

© PRINTSCREEN

Cette image survient sept petites semaines après que le Kremlin a mis ses armes nucléaires en état d'alerte. Le dirigeant russe avait pris cette initiative en raison des sanctions de l'OTAN à l'encontre de son pays suite à son invasion de l'Ukraine.

Depuis le début du conflit, le spectre d'une guerre nucléaire plane ce qui engendrerait potentiellement une troisième guerre mondiale. Selon le Tabloïd anglais, la présence des gardes russes avec cette mallette peut également signifier que Poutine est "très préoccupé par d'éventuelles tentatives d'assassinat. Car presque toutes les personnes en deuil ont été évacuées de l'église de Moscou.