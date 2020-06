La police de New York est intervenue mercredi dans le district de Brooklyn lors d'une manifestation contre la violence policière et le racisme, rapporte la chaîne de télévision CNN et selon des images qui circulent sur les réseaux sociaux.

La marche pacifique a été arrêtée par des officiers de police. Le commissaire de police de la ville a expliqué que plusieurs personnes avaient été arrêtées pour avoir manifesté malgré le couvre-feu. "Ils sont moins nombreux que ces derniers jours, mais la soirée est encore longue."

Mercredi midi (heure locale), le commissaire Dermot Shea a évoqué la mort de George Floyd à Minneapolis. "Je pense que tout homme ayant une conscience serait en colère à ce sujet. Nous soutenons la famille Floyd et compatissons avec elle. Ce n'était pas la première fois que cela se produisait, mais espérons que c'était la dernière".

Dans d'autres villes aussi, les manifestations étaient nombreuses mercredi. Des rassemblements et marches de protestation ont ainsi eu notamment lieu à Washington, Seattle, St. Charles, Philadelphie et San Francisco, où il y a de nouveau eu des manifestants à cheval.

À Washington, de nombreux policiers et membres de la garde nationale sont présents. La manifestation est pacifique, mais de nombreux militants ne sont pas encore prêts à partir, même si le couvre-feu est sur le point d'y commencer.