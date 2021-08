L'Amérique est plus diversifiée et plus multiraciale que jamais, selon les nouvelles données du recensement de 2020 publiées jeudi.

"Notre analyse des résultats du recensement de 2020 montre que la population américaine est beaucoup plus multiraciale, et plus diverse sur le plan racial et ethnique que ce que nous avons mesuré dans le passé", a déclaré Nicholas Jones, le directeur et conseiller principal de la recherche et de la sensibilisation sur la race et l'ethnie dans la division de la population du Bureau du recensement des États-Unis.

Les données montrent que les Américains blancs non hispaniques restent le groupe le plus répandu dans tous les États, à l'exception de la Californie, d'Hawaï et du Nouveau-Mexique, ainsi que dans le district de Columbia et à Porto Rico. En Californie, la population hispanique ou latino-américaine est devenue officiellement le plus grand groupe racial ou ethnique de l'État pour la première fois.

La quasi-totalité de la croissance démographique du pays s'est produite dans ses villes. "Le Texas en est un bon exemple, où certaines parties des zones métropolitaines de Houston, San Antonio, Austin, Dallas Fort Worth, Midland et Odessa ont connu une croissance démographique, alors que de nombreux autres comtés de l'État ont vu leur population diminuer" a déclaré Marc Perry, démographe principal au Bureau du recensement des États-Unis.