La rave party est finie en Bretagne, plus de 1.600 verbalisations effectuées

Monde

AFP

La rave party sauvage qui se tenait à Lieuron, au sud de Rennes, depuis jeudi soir avec environ 2.500 personnes venues de France et de l'étranger pour fêter le Nouvel An, s'est terminée samedi matin. Plus de 1.600 verbalisations ont été effectuées, et du matériel saisi.