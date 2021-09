Loretta May avait 54 ans le 11 septembre 2001. Résidente à New York depuis 1969, elle était dans son appartement de Battery Park City, à quelques encablures du site des attentats, au moment où les avions ont percuté les tours jumelles. "En milieu de matinée, au moment où la nouvelle commençait à se répandre, une amie m’a téléphoné pour s’enquérir de ma situation", se souvient-elle. "Alors que la majorité des gens fuyaient Manhattan, elle m’a surtout conseillé de ne rien faire et d’attendre que la situation se normalise autant que faire se peut. Je suis ainsi restée 36 heures sans bouger de mon appartement." Lorsque le moment est enfin venu de sortir et de s’approcher du site, un élément plus que tout autre l’a frappé : "Outre la poussière ambiante, bien évidemment, ce sont les rues jonchées de papiers dont je garde le souvenir le plus net. Il y en avait à perte de vue."