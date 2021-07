La République Tchèque souhaite accorder deux jours de congés payés supplémentaires à tous les fonctionnaires vaccinés. L'annonce a été faite par Andrej Babis, le Premier ministre tchèque, ce mercredi sur Twitter. "J'ai un message très important et positif", écrit-il, insistant sur l'envie de voir les gens se faire vacciner. "Vendredi, je soumettrai au gouvernement une proposition de deux jours de congés payés à tous les fonctionnaires vaccinés depuis le 1er janvier 2021".

"Nous le recommanderons à toutes les régions et communes, et bien sûr aussi aux entreprises", a ajouté le Premier ministre dans un second message.

En République Tchèque, qui compte environ 10,7 millions d'habitants, 4,6 millions de personnes ont été entièrement vaccinées jusqu'à présent.