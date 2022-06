Les maxima seront compris entre 26 degrés en Hautes Fagnes, 30 degrés dans le centre et 31 ou localement 32 degrés dans l'ouest. Le vent sera faible à modéré de sud­-ouest. Au littoral, le vent s'orientera à l'ouest temporairement. Ce soir et cette nuit, le ciel sera serein et le temps calme, mais les températures resteront assez élevées avec des minima généralement compris entre 14 et 20 degrés, voire davantage dans les grandes villes.

Samedi, il fera à nouveau ensoleillé sur la plupart des régions mais excessivement chaud. Dans le nord et le nord­-ouest, des nuages élevés ou d'étage moyen pourront apparaître l'après­-midi. Les maxima se situeront entre 30 et 35 degrés, voire davantage très localement. À la côte, il fera plus frais sous l'effet d'une brise de mer.

En soirée, il fera encore très chaud sous un ciel souvent dégagé. De l'air plus frais arrivera tout de même par le nord­-ouest mais n'atteindra pas la partie sud­-est du pays. Le ciel y restera par ailleurs serein alors que la nébulosité deviendra variable sur les autres régions. En fin de nuit, une averse (orageuse) sera possible dans l'ouest.

Dimanche à l'aube, quelques précipitations (orageuses) seront déjà possibles dans l'extrême ouest. Au fil des heures, ces périodes de pluie ou averses parfois accompagnées d'orage se propageront aux autres régions. Un important contraste des températures maximales est prévu, avec des valeurs comprises entre 16 ou 17 degrés en bord de mer, 20 ou 21 degrés dans le centre et encore 32 degrés en Lorraine belge.