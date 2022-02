Au quatrième jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le président russe Vladimir Poutine a franchi un pas supplémentaire dans ses menaces en affirmant mettre en alerte la "force de dissuasion" de l’armée russe, qui peut comprendre une composante nucléaire. "J’ordonne au ministre de la Défense et au chef d’état-major de mettre les forces de dissuasion de l’armée russe en régime spécial d’alerte au combat", a déclaré M. Poutine lors d’un entretien avec ses chefs militaires.

Le président russe a justifié cette décision par les "déclarations belliqueuses de l’Otan" envers la Russie. Il a également critiqué les sanctions économiques prises à l’encontre de la Russie pour son invasion de l’Ukraine, selon lui "illégitimes".

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a dénoncé de son côté "une rhétorique dangereuse" et "une conduite irresponsable". Selon le secrétaire général de l’organisation, la nouvelle déclaration de Vladimir Poutine vient s’ajouter au discours "très agressif" venant de la Russie "depuis plusieurs mois et particulièrement ces deux dernières semaines". Dans une interview diffusée dimanche sur la BBC, Jens Stoltenberg a appelé les États membres de l’Otan à "faire front commun face à la rhétorique menaçante" de Moscou. "Notre message est très clair : les pays de l’Otan se défendent et se protègent les uns les autres. L’Otan ne veut pas de guerre avec la Russie, nous ne cherchons pas la confrontation. Nous sommes une alliance défensive, mais qu’il n’y ait pas de malentendu ou de mauvais calcul sur notre capacité à défendre les alliés face à d’éventuelles offensives russes", a-t-il insisté.

Malgré les menaces de son adversaire, l’Ukraine a assuré dimanche que son pays ne capitulerait pas, dénonçant la mise en alerte des forces de dissuasion nucléaires russes comme une tentative de "pression". "Nous ne nous rendrons pas, nous ne capitulerons pas, nous ne céderons pas un seul centimètre de notre territoire", a affirmé le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, lors d’une conférence de presse vidéo. Évoquant des pourparlers prévus avec Moscou à la frontière ukraino-biélorusse, M. Kouleba a assuré que les Ukrainiens y allaient "pour écouter ce que la Russie va dire".

L’Ukraine a dans le même temps annoncé former une légion de combattants étrangers pour l’aider à repousser les forces russes qui ont envahi le pays. La ministre britannique des Affaires étrangères a réagi, déclarant qu’elle soutiendrait les Britanniques qui souhaitaient partir combattre en Ukraine. "Tous les étrangers désirant rejoindre la résistance aux occupants russes et protéger la sécurité mondiale sont invités par les autorités ukrainiennes à rejoindre les forces de défense", indique le communiqué de la présidence ukrainienne. Il est précisé qu’une unité spéciale sera formée sous le nom de "Légion internationale". Les volontaires sont appelés à se rendre dans les ambassades d’Ukraine dans leur pays.