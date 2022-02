"La Russie est un nain économique. Son PIB est inférieur à celui des pays du Benelux" MondeInterview Pierre-François Lovens © Shutterstock

Gérard Roland, qui a étudié et enseigné l’économie à l’Université libre de Bruxelles, dit avoir “énormément d’amis en Russie et en Ukraine”. C’est depuis les États-Unis qu’il suit les événements. Ce Belge est en effet devenu professeur à l’Université de Californie à Berkeley en 2001. Ses recherches se concentrent sur l’économie de la prise de décision politique, avec une spécialisation sur l’Union européenne et les économies en transition (la Chine et la Russie, en particulier).