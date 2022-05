"La Russie se prépare à mener une opération militaire à long terme", a-t-il déclaré devant les ministres de la Défense de l'Union européenne (UE) et le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

"La guerre entre dans une phase prolongée", a-t-il ajouté dans ce discours dont le texte a été publié sur son compte Facebook.

Selon M. Reznikov, les troupes russes fortifient actuellement leurs positions dans les territoires qu'elles occupent dans les régions de Zaporijjia et de Kherson, afin de "passer en mode défensif si nécessaire".

"À l'heure actuelle, les principaux efforts du Kremlin se concentrent sur les tentatives d'encercler et de détruire le regroupement des forces armées ukrainiennes dans les régions de Donetsk et de Lougansk", dans l'Est du pays, partiellement aux mains de séparatistes prorusses, a-t-il poursuivi.

M. Reznikov a également cité comme objectif de Moscou la "création d'un couloir terrestre reliant la Russie à la Crimée", péninsule qu'elle a annexée en 2014, et l'occupation de "la totalité du Sud de l'Ukraine".

Il a appelé les alliés occidentaux de l'Ukraine à plus de coordination dans les livraisons d'armes à Kiev, "pour libérer nos territoires le plus vite possible".

Le ministère ukrainien de la Défense a de son côté indiqué dans son rapport du soir mardi que les forces russes menaient des "offensives le long de la totalité de la ligne de contact" dans la région de Donetsk, et partiellement dans celle voisine de Lougansk.