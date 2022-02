Son personnage est interprété par l’actrice Claire Foy.

Depuis le 4 février dernier, la plateforme Salto diffuse la mini-série "A Very British Scandal" qui revient sur le divorce du duc et de la duchesse d’Argyll dans un contexte sulfureux dans les années 60.

Margaret Whigham est née en 1912. Elle est la fille unique d’un milliardaire écossais qui a fait fortune grâce à la construction de chemins de fer au Canada et en Egypte. A l’âge de 15 ans, elle a une aventure avec l’acteur David Niven au cours de vacances sur l’île de Wight. Enceinte, son père la fait avorter et étouffe le scandale. Après avoir grandi à New York, elle s’établit à Londres où en 1930 son père George Whigham organise un grand bal pour 400 convives qui coûte à l’époque la bagatelle de 40.000 £.