C'est "de loin le meilleur deal en Europe", a affirmé M. Vucic, après un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine.

La Serbie qui est candidate pour rejoindre l'Union européenne est restée proche du Kremlin depuis l'invasion de l'Ukraine. Si la Serbie a condamné l'agression russe à l'ONU, elle s'est ainsi refusée à s'aligner sur les sanctions européennes contre Moscou qui continue à lui fournir du gaz à prix d'ami.

Avec ce nouvel accord, la quasi totale dépendance de la Serbie à l'égard de la Russie est réaffirmée et ce, d'autant plus que Moscou détient une part majoritaire dans la compagnie nationale serbe de pétrole et de gaz.

Les détails de ce nouveau contrat, notamment en termes de prix et de volumes de gaz fournis, seront communiquées "dans les jours qui viennent", après avoir rencontré les dirigeants de Gazprom, a précisé le président serbe.

Le pays reçoit pour le moment 6 millions de mètre cube par jour du géant russe Gazprom à 251 euros le millier de mètre cube.

