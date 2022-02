Suivez toutes les dernières informations en direct.

La tension est montée d'un cran ce lundi soir dans le conflit russo-ukrainien. Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et ordonné aux armées russes le maintien de la paix dans ces territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine. Les déclarations du président russe ont mis le feu aux poudres et ont poussé le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir en urgence.L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, basée à Vienne, a appelé mardi Moscou à "annuler immédiatement cette décision", estimant dans un communiqué que "cette mesure constitue une violation du droit international et des principes fondamentaux de l'OSCE".

11h33: L'Ukraine envisage la rupture des relations diplomatiques avec la Russie



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mardi envisager la rupture des relations diplomatiques avec la Russie, l'accusant de préparer la poursuite de son "agression militaire contre l'Ukraine".

"J'ai reçu une requête du ministère des Affaires étrangères d'examiner la question de la rupture des relations diplomatiques entre l'Ukraine et la Russie", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec son homologue estonien. "Je vais examiner cette question toute de suite, après notre conférence de presse".

11h22: Le président ukrainien exige l'arrêt "immédiat" du projet de gazoduc Nord Stream 2



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exigé mardi l'arrêt "immédiat" du gazoduc russo-allemand Nord Stream 2 après la décision de Moscou de reconnaître les "républiques" séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine.

"Nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité de l'introduction immédiate de sanctions pour un nouvel acte d'agression contre l'Ukraine", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec son homologue estonien. "Ces sanctions doivent inclure l'arrêt total de Nord Stream 2", a-t-il ajouté.

11h11: "Le Kremlin veut ressusciter l'URSS"



L'Ukraine va connaître de nouvelles "épreuves" et "pertes", a prévenu mardi le ministre ukrainien de la Défense dans une adresse à l'armée, après la décision de Moscou de reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes dans l'est et d'y déployer des troupes.

"Des épreuves difficiles sont devant nous. Il va y avoir des pertes. Nous allons devoir traverser la douleur, surmonter la peur et le désespoir", a déclaré Oleksiï Reznikov dans une déclaration publiée par son ministère. "Mais nous allons vaincre sans aucun doute. Nous sommes sur notre terre", a-t-il ajouté.



Le Kremlin veut "ressusciter l'URSS", a également accusé le ministre ukrainien de la Défense.

11h07: Moscou appelle les autres pays à reconnaître les entités séparatistes d'Ukraine



Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé mardi les "autres Etats à suivre son exemple" et à reconnaître l'indépendance des républiques séparatistes de l'est de l'Ukraine. "La reconnaissance des républiques populaires de Donetsk et Lougansk (est) nécessaire et la seule décision possible" dans les conditions actuelles, a déclaré le ministère dans un communiqué, au lendemain de la reconnaissance de l'indépendance de ces territoires par Valdimir Poutine.



10h47: "Nous ne pouvons pas rester les bras ballants devant un tyran"



Le groupe Ecolo-Groen a réclamé mardi la réunion en urgence de la commission des Relations extérieures de la Chambre. Il veut entendre la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, sur la situation en Ukraine après l'annonce russe de lundi soir. Les Verts plaident pour de "lourdes sanctions" européennes contre les oligarques proches du régime du président russe, Vladimir Poutine, et l'arrêt du projet de nouveau pipeline Nord Stream II, comme l'exigent également les Verts allemands, membres du gouvernement du chancelier Olaf Scholz.



"Nous ne pouvons pas rester les bras ballants devant un tyran qui modifie de manière unilatérale les frontières d'un Etat souverain. Le futur de l'Ukraine ne doit pas être déterminé par le Kremlin, mais bien par les Ukrainiens eux-mêmes, maîtres de leur destin", a souligné le député Samuel Cogolati dans un communiqué.



"L'Europe est au bord du plus grand conflit sur son territoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous devons plus que jamais rester unis et fermes pour défendre la démocratie face à l'expansion autoritaire du régime de Poutine", a-t-il ajouté.



10h43: De nombreux décès signalés alors que les combats s'intensifient dans l'Est de l'Ukraine



De nombreux décès ont été signalés mardi dans le cadre des combats entre les forces armées nationales et les séparatistes dans l'Est de l'Ukraine, au lendemain de la reconnaissance par la Russie de l'indépendance de deux territoires séparatistes en Ukraine. L'armée ukrainienne a fait état de deux soldats tués et de 18 blessés graves. Un civil a également été tué à Novoluhanske, dans la région de Donetsk, et cinq autres civils ont été blessés.

L'intensité des combats a augmenté dans la nuit, depuis l'annonce par le président russe Vladimir Poutine de la reconnaissance de l'indépendance des régions séparatistes de Donetsk et Lougansk.

Le Royaume-Uni va annoncer mardi "une première série" de sanctions économiques qui vont "frapper la Russie très fort" après la reconnaissance de l'indépendance de régions séparatistes en Ukraine et d'autres suivront "en cas d'invasion", a indiqué Boris Johnson.A l'issue d'une réunion de crise à Downing Street, le Premier ministre britannique a indiqué que seraient présentées au Parlement dans la journée des sanctions visant non seulement des entités précises mais aussi "les intérêts russes le plus fort possible"."Elles vont frapper la Russie très fort et nous ferons bien plus en cas d'invasion", a-t-il ajouté."Je tiens à souligner qu'il ne s'agit que d'une première série de sanctions économiques britanniques contre la Russie car je crains qu'il faille s'attendre à davantage d'attitude irrationnelle de la part de la Russie", a-t-il déclaré.Il a estimé que le président russe Vladimir Poutine est "déterminé à mener une invasion à grande échelle de l'Ukraine" après avoir reconnu lundi soir l'indépendance des deux régions séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk.Il a assuré qu'en cas d'"invasion à grande échelle" et d'assaut contre la capitale Kiev, "ce que (Vladimir Poutine) semble proposer", "personne ne doit avoir de doute sur le fait qu'il est absolument vital que cette action, la conquête d'un autre pays européen, ne réussisse pas et que Poutine échoue".

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) a suivi la ligne européenne mardi matin en estimant au micro de Radio 1 (VRT) que l'UE doit rapidement prendre des mesures "qui font mal à la Russie". Une réunion des ambassadeurs des 27 auprès de l'UE (Coreper) est prévue mardi à partir de 9h30. Plus tard dans la journée, une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères va avoir lieu à Paris (dans l'après-midi). Elle a été convoquée en urgence, dans le prolongement du Forum ministériel pour la coopération dans l'Indopacifique qui était déjà prévu en matinée sous la présidence française du Conseil de l'UE, comme l'a indiqué mardi matin le Haut représentant Josep Borrell. De premières sanctions vont donc se discuter au fil de la journée.

Ce qui se passe en Ukraine "est une violation très grave de l'intégrité territoriale" du pays, a souligné Alexander De Croo, qui parle de "démonstration mise en scène" par Moscou. "La Russie fait ce qu'elle a toujours voulu, occuper un bout de territoire de l'Ukraine".

"Nous réagirons de manière appropriée", indique-t-il sans entrer dans les détails.

Interrogé par la VRT sur la réponse belge aux demandes de l'Ukraine d'aide militaire en équipements de la part de ses alliés, le Premier ministre a indiqué que "toute demande est analysée par la Défense, en concertation avec les autres pays. Notre priorité est cependant de travailler le plus possible dans le cadre de l'Otan". Seule l'éventuel envoi sur place de casques serait encore envisagé par la Belgique.





L'Ukraine a appelé mardi l'Occident à prendre des "sanctions sévères" contre la Russie qui a reconnu la veille l'indépendance de deux régions séparatistes prorusses dans l'Est de ce pays. "La diplomatie ukrainienne oeuvre intensément dans des capitales étrangères pour que des sanctions sévères soient imposées contre la Fédération russe", selon un communiqué du ministère ukrainien des Affaires étrangères.L'Union européenne (UE) va décider mardi de premières sanctions contre la Russie à la suite de la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, a annoncé le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell. Le Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité a indiqué à l'ouverture à Paris d'un forum de l'UE pour la coopération dans l'Indopacifique avoir convoqué un "conseil d'urgence des Affaires étrangères que la France va organiser ici même à Paris après la réunion".Le Forum ministériel pour la coopération dans l'Indopacifique, organisé ce mardi par la présidence française du Conseil de l'UE, est déjà censé rassembler à Paris, selon son programme, les ministres des affaires étrangères des 27 États membres, ainsi que le chef de la diplomatie de l'UE et des commissaires européens (Frans Timmermans et Jutta Urpilainen). Il doit se clore à la mi-journée et sera donc prolongé par un Conseil Affaires étrangères de l'UE."Cet après-midi le Conseil va décider des sanctions qu'on va prendre (....) il faut agir vite et vite, ça veut dire cet après-midi, ici à Paris", a précisé l'Espagnol à son arrivée sur place.Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a condamné à son arrivée la dernière action de Moscou, un "renoncement par la Russie à ses engagements internationaux". "La situation est très grave".

La Russie a assuré mardi être toujours "prête" aux négociations avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, qui doit rencontrer jeudi à Genève son homologue russe Sergueï Lavrov, après la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes ukrainiennes prorusses.



"Même aux moments les plus difficiles... nous disons: nous sommes prêts au processus de négociations, c'est pourquoi notre position est restée la même (...). Nous sommes toujours pour l'utilisation de la diplomatie", a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans des commentaires diffusés sur Youtube.



9h11: "Un acte de guerre"



Le commissaire européen Didier Reynders a évoqué mardi matin au micro de la Première les sanctions dont discuteront les 27 Etats membres de l'UE à la suite de l'"acte de guerre" de Moscou, soit l'annonce d'une reconnaissance de l'indépendance des régions séparatistes ukrainiennes de Donetsk et Lougansk. Il s'agit d'un acte de guerre de la part de Moscou, "dans une guerre qui dure depuis huit ans", soit depuis l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée, a rappelé Didier Reynders, interrogé mardi matin en radio. Cet acte ne vient que confirmer la "volonté de la Russie de prendre pied dans des pays voisins", de conserver une sphère d'influence face à l'Otan, comme elle l'a déjà démontré les dernières années en Moldavie, en Géorgie puis en Crimée.



Du côté de l'UE, "tout est sur la table", indique-t-il quant aux sanctions, dont on sait que la Commission a préparé un "jeu complet". Ce paquet de sanctions est régulièrement brandi en menace ces derniers mois côté européen, sans qu'on ne sache précisément jusqu'où elles pourraient aller (va-t-on par exemple toucher à Nord Stream 2?). Sur le plan des sanctions économiques, "nous pouvons faire en sorte qu'il n'y ait plus d'importation de certains biens ou services depuis la Russie, on pense bien sûr à l'énergie (...) Et faire en sorte qu'elle n'ait plus accès aux services financiers" (au réseau Swift, NDLR), résume Didier Reynders. On peut également "toucher au transfert de technologies", notamment celles nécessaires au secteur russe de l'énergie.





"Les prochaines heures et jours seront critiques. Le risque de conflit majeur est réel et doit être évité à tout prix", a déclaré la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les Affaires politiques, Rosemary DiCarlo.

Lundi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié "les derniers actes de la Russie de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre Etat", assurant que Kiev ne cèderait pas "une parcelle" du pays et n'avait peur "de rien ni personne".

Dans une adresse à la Nation, il a également appelé ses partenaires occidentaux à un soutien "clair" et "efficace".