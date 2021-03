La soeur de Kim Jong Un met les Etats-Unis en garde: "Si vous voulez dormir tranquille pendant les quatre ans à venir, vous feriez bien de ne rien faire qui vous fasse perdre le sommeil"

Monde

L'influente soeur du leader nord-coréen Kim Jong Un s'en est prise aux Etats-Unis et à la Corée du Sud dans une déclaration publiée mardi par le quotidien officiel Rodong Sinmun, alors que les nouveaux secrétaires américains à la Défense et aux Affaires étrangères entamaient une visite à Tokyo et Séoul.