Les Alpes ne s’arrêtent pas à la France, et cela tombe bien car la Suisse serait le pays le plus sûr du monde face au Covid-19 selon une étude menée par Deep Knowledge Group, un consortium international spécialisé dans l’analyse de données scientifiques.

Pour donner ce titre "honorifique" à la Confédération helvétique, l’organisme a étudié six critères : l’efficacité de la quarantaine, la gouvernance, le monitoring et la détection des cas, la préparation du système de santé, la résilience régionale et le niveau de préparation à l’urgence.

Une bonne publicité pour le pays, mais aussi pour le tourisme local. Si la Suisse ne fait pas partie de l’Union européenne, elle a rouvert ses frontières ce lundi 15 juin. Et là aussi, les offices de tourisme mettent les bouchées doubles pour offrir l’éventail le plus large possible aux touristes. Les activités sportives ont évidemment la cote, de la randonnée au vélo, en passant par des activités nautiques. La promesse de vacances au grand air et loin de la cohue des stations balnéaires.

T.VH