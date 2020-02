Le vent souffle ce dimanche 9 février.



Comme annoncé depuis plusieurs jours, la Belgique, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont balayés par la tempête Ciara. Si le phénomène météorologique provoque sur sa route de nombreux dégâts, il a également été à la base d'un nouveau record ce samedi 8 février. En effet, un vol reliant New York à Londres s'est effectué en 4 heures et 56 minutes, comme l'a dévoilé le site Air plus news.

C'est un Boeing 747-400 de la compagnie British Airways qui, poussé par les vents, a parcouru l'habituel tracé aérien en un temps record, sachant qu'un tel trajet prend normalement environ six heures et 15 minutes.





Le phénomène n'a toutefois rien d'étonnant. En effet, la tempête Ciara a aidé les avions à avancer, en engendrant d'importants courants d'air en altitude au-dessus de l'océan Atlantique. Ces vents sont une aide précieuse pour les appareils puisqu'ils peuvent atteindre, à peu près horizontaux, quelque 360 kilomètres par heure.





Deux autres avions, des airbus, ont effectué le même trajet en un temps beaucoup plus court que celui habituellement enregistré.