Le "Met Office", service national britannique de météorologie, a émis deux alertes rouges ce matin pour l'arrivée d'Eunice. Elle pourrait provoquer des vents allant jusqu'à 150 km/h, selon le météorologiste Ryan Maue, interrogé par le Mirror.

La première alerte s'étend le long des côtes du Devon, des Cornouailles, du Somerset et du sud du Pays de Galles. La deuxième alerte est établie pour Londres, le sud-est et l'est de l'Angleterre.

L'alerte rouge, qui est le niveau maximal, signifie que des débris volants constituent un danger de mort. C'est pourquoi plusieurs centaines d'écoles seront fermées et que tous les trains du Pays de Galles sont suspendus. L'armée, elle, se trouve en état d'alerte, rapportent nos confrères de la BBC.

Au moment d'écrire ces lignes, on enregistre un total de 149 alertes aux inondations à travers le Royaume-Uni. La tempête Eunice perturbe également l'approvisionnement en énergie dans le sud-ouest de l'Angleterre, où environ 2.000 propriétés sont privées d'électricité.

Selon les estimations de météorologistes anglais, il pourrait s'agir de l'une des pires tempêtes apparues durant ces trois dernières décennies.

Le même sort en Belgique ?

En Belgique, l'IRM a émis une alerte jaune au vent pour la Wallonie et Bruxelles. Les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale et d'Anvers ont quant à elles été placées en alerte orange. Les rafales pourraient atteindre 150 km/h sur le littoral. Un passage en code rouge pour cette région n'est d'ailleurs pas exclu par l'Institut royal météorologique.

Dans les autres pays voisins, en France et aux Pays-Bas, des codes orange ont aussi été décrétés en prévision de cette tempête.