Dans la mégapole économique et culturelle américaine, ce sont 12 personnes qui sont décédées, dont 11 probablement noyées dans leurs sous-sols d'habitation, a indiqué la police de la ville.

Dans l'Etat voisin du New Jersey, le gouverneur Phil Murphy a annoncé "attristé" à la presse qu'"au moins 23 résidents du New Jersey avaient perdu la vie" dans cette tempête Ida.

La ville de New York et sa toute proche banlieue déplore 15 morts et trois personnes sont décédées près de Philadelphie, selon la police et les autorités locales.