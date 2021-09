Ces derniers jours, le reste de l'ouragan Ida a semé la panique outre-Atlantique. Des pluies torrentielles, des inondations soudaines et historiques ont notamment fait au moins 44 morts dans la région de New York. Quelques jours auparavant, c'était La Louisiane qui avait été touchée de plein fouet, privant des milliers d'habitants d'électricité. Serait-il possible à présent que cette tempête traverse l'Océan Atlantique pour arriver en Europe?

Actuellement en route vers la Nouvelle-Écosse, il n'est pas rare qu'un ancien ouragan se transforme en tempête post-tropicale. Poussée par le courant d’ouest et refroidie par les eaux du nord, il se transforme ensuite en dépression provoquant vent et pluie.

Si rien n'est encore certain, l'Islande, la Grande-Bretagne et l'Irlande sont les régions les plus susceptibles d'être touchées par cette dépression. Si tel est le cas, le phénomène pourrait se produire dans le courant de la semaine prochaine, mais l'intensité de ce dernier reste encore inconnu. En novembre 2020, un tel phénomène s'était déjà produit lorsque l’ouragan Zeta s'était transformé en tempête et avait touché la Grande-Bretagne.