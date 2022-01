Ce week-end, on a appris le tragique décès de Cheslie Kryst. L'ancienne Miss USA 2019 s'est probablement donné la mort en sautant du 29e étage de son building à New York selon nos confrères du New York Post. Le drame est arrivé ce dimanche 30 janvier. L'ancienne reine du concours de beauté avait 30 ans.

Forcément, la famille a été bouleversée après cette nouvelle aussi triste que tragique. "Nous avons la douleur de vous annoncer la mort de notre chère Cheslie. Sa lumière était de celle qui inspire les autres dans le monde, tout comme sa beauté et sa force", ont précisé ses proches dans un communiqué. "Cheslie a incarné l’amour et a servi les autres, que ce soit par son travail d’avocate ou dans sa lutte pour la justice sociale, en tant que Miss USA et en tant qu’animatrice sur EXTRA."

Cette tragique nouvelle a également touché les Miss du monde entier. Iris Mittenaere avait connu la Miss car elles étaient toutes deux membres du jury du concours Miss Univers. Sur Instagram, elle a rendu hommage à son amie: "Mon cœur souffre. Repose en paix mon doux ange… Tu vas nous manquer."

© INSTAGRAM



Avant de se donner la mort, Cheslie Kryst avait laissé un message sur les réseaux sociaux. "Que cette journée vous apporte repos et paix", avait-elle écrit sur Instagram. L'ancienne Miss Caroline du Nord avait gagné le sacre alors qu'elle n'avait que 28 ans. La jeune femme avait même choisi de mettre sa carrière d'avocate de côté afin de se consacrer pleinement à sa nouvelle vie de Miss USA.