Le Congrès des Etats-Unis a officialisé tôt jeudi la victoire de Joe Biden à la présidentielle, dernière étape avant son investiture le 20 janvier.

Le vice-président républicain Mike Pence a certifié le vote de 306 grands électeurs en faveur du démocrate contre 232 à Donald Trump, à l'issue d'une séance des deux chambres interrompue par l'intrusion de partisans du président sortant qui ont semé le chaos dans le Capitole.

Accolade entre le vice-président Mike Pence et un membre du Congrès à la fin du décompte des votes électoraux. © AP

Durant la nuit, le Sénat et la Chambre ont rejeté les objections d'élus républicains visant les résultats de l'élection en Géorgie et en Pennsylvanie. Les républicains se sont également opposés aux votes électoraux de l'Arizona, du Nevada et du Michigan, mais les motions ont échoué avant d'être débattues.