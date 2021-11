Éric Zemmour a fait le choix d'annoncer sa candidature dans une vidéo publiée ce mardi midi sur Youtube. Truffée de références au général de Gaulle et à l'extrême droite, la vidéo utilise de nombreuses images issues de l'actualité et de films. Mais l'équipe de communication du polémiste français, condamné pour provocation à la haine raciale et accusé d'agressions sexuelles et désormais candidat à la présidentielle 2022, aurait fait un oubli de taille.



Selon les informations du média français LesJours, BFMTV et LCI auraient arrêté de diffuser la vidéo. "Plusieurs extraits ont été utilisés sans l'accord des auteurs: c'est le cas du film Jeanne d'Arc (Gaumont). Ou d'images du journaliste Clement Lanot. Les deux envisagent des poursuites", explique le média sur Twitter.

Une information confirmée par la suite par BFMTV, qui a contacté Gaumont. La société leur a indiqué n'avoir donné "aucune autorisation pour ces utilisations" et "se réserve le droit d'entamer des poursuites", peut-on lire sur le site de BFMTV.

Contactée par L'Obs, l'équipe de campagne d'Eric Zemmour assure quant à elle que "tout a été réglé et est en cours de règlement pour les images ajoutées récemment". "On fait les choses comme il faut. Idem pour les droits de la musique. Forfait payé", a déclaré l'équipe de campagne.

En France, cette infraction relève de la violation des droits d’auteur et est constitutive du délit de contrefaçon. Les faits sont donc passibles d’une amende pouvant atteindre 300.000 euros, ainsi que d’une peine d’emprisonnement allant jusqu'à 3 ans.

Une stratégie ?

Si sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui dénoncent l'amateurisme apparent de l'équipe de campagne, certains internautes s'interrogent et pointent plutôt une manœuvre stratégique de la part du candidat. Selon eux, si sa vidéo est supprimée en raison des réclamations de droits d'auteur, Eric Zemmour pourrait "crier à la censure".