Même s’il affirme combattre ses idées, Georges-Louis Bouchez estime qu’Éric Zemmour a le mérite de la cohérence politique. Quelle est l’opinion du Premier ministre à l’égard du candidat-polémiste situé à la droite de la droite ?

“De manière générale, on accorde une attention disproportionnée à ceux qui crient le plus fort ou ceux qui choquent le plus. Pour moi, les propos d’Éric Zemmour sont très nostalgiques et sa vision conservatrice est à l’opposé de ma manière de voir la société. Je ne suis pas du tout d’accord avec lui. Dans tous les domaines, on a une bien meilleure vie qu’avant. La nostalgie de Zemmour surestime les difficultés de notre temps et sous-estime les difficultés du passé.”