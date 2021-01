Les États-Unis et l’Europe s’apprêtent à lancer la première mission de défense planétaire. Le but est de pouvoir frapper et dévier un astéroïde afin qu’il évite la Terre. La Belgique est de la partie.

Dans le film(1998), Bruce Willis sauve le monde en faisant exploser une charge nucléaire sur un astéroïde destiné à heurter la Terre. Ce n’est plus (complètement) de la science-fiction. Plusieurs grandes puissances spatiales préparent en effet ce qui sera la première mission de "défense planétaire" de l’histoire de l’humanité. Ensemble, l’Europe, les États-Unis ou encore le Japon vont tenter de heurter et de dévier un astéroïde de sa trajectoire, afin qu’un tel gros caillou ne touche pas notre Terre.