La Youtubeuse anglaise Emily Hartridge a perdu la vie ce vendredi à Londres alors qu'elle conduisait une trottinette électrique.

L'accident mortel qui a eu lieu à Londres est le premier en Angleterre impliquant une trottinette électrique.

Celle qui était également animatrice télé a été victime d'une collision avec un camion alors qu'elle se trouvait à un rond-point dans le quartier de Battersea. La jeune femme avait ouvert sa propre chaîne YouTube, il y a sept ans. Elle y diffusait des vidéos humoristiques. "Ten reasons why" était suivi par quelque 350.000 abonnés.

© REPORTERS

On a appris son décès ce samedi via sa page Instagram. "On ne l'oubliera jamais, elle a touché tellement de personnes, il semble compliqué d'imaginer la vie sans elle", peut-on notamment lire sur la publication annonçant le décès d'Emily Hartridge.

Ce n'est pas le premier accident mortel en Europe. La première personne à avoir perdu la vie dans un tel incident était Bruxelloise.