Antonio Guterre, chef de l'ONU appelle à mettre fin aux "stupides" inégalités entre les genres

Jeudi 27 février, Antonio Guterres a pris la parole pour exprimer son avis concernant les inégalités entre les hommes et les femmes. Il estime que ces inégalités "devraient nous faire honte au 21ème siècle, car ce n'est pas seulement inacceptable, mais stupide".

Pour lui, les discriminations qui sont faites aux femmes sont un problème majeur dans le monde. Par ailleurs, il compare ces inégalités entre les genres comme les "tâches" du passé de l’esclavagisme et du colonialisme.

Lors de sa visite à l'université de New School à New-York, il déclare: "Qu'il s'agisse de ridiculiser les femmes en les qualifiant d'hystériques ou d'hormonales, ou de les juger sur la base de leur apparence, des mythes et des tabous qui entourent leurs fonctions corporelles, ou encore le mansplaining (le fait qu'un homme explique à une femme ce qu'elle sait déjà) ou de blâmer les victimes - la misogynie est partout".

Il ajoute également qu'il est " temps d'arrêter d'essayer des changer les femmes, et commencer à changer ce système qui les empêche de réaliser leur potentiel".

"Le 21ème siècle doit être le siècle de l'égalité entre les femmes et les hommes", clame le chef de l’Organisation des Nations unies (ONU).

L'ONU souhaite donc mettre un terme aux écarts de salaires et abroger les lois discriminantes envers les femmes et les filles. Ces deux sujets ont également été reconnu comme des objectifs de développement durable au sein de l'Organisation. Le secrétaire général de l'ONU ajoute même: "Il fallait d'urgence transformer et redistribuer le pouvoir, si nous voulons préserver notre futur et notre planète. C'est pour cela que tous les hommes devraient défendre le droit des femmes et l'égalité des genres. Et c'est pour ça que je suis un féministe fier", termine-t-il.

Depuis le 1er janvier, Organisation des Nations unies a atteint la parité femmes-hommes dans les postes à responsabilités et a promis d'étendre cette parité à tous les niveaux d'ici 2028.