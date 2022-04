Emmanuel Macron a été réélu à la présidence de la République française dimanche 24 avril. Une pilule difficile à avaler pour François Ruffin. Le documentariste et député Insoumis a surpris tout le monde ce jeudi 28 avril en qualifiant le président Emmanuel Macron de "de François Hollande sur

Au lendemain de cette élection, le député a évidemment été interrogé sur l'état de la gauche politique française, incapable de s'unir avant le scrutin présidentiel. François Ruffin voit pourtant dans ces élections une fameuse avancée. "Aujourd'hui, il y a un drapeau de la gauche qui est haut, qui peut briller alors qu'il pourrait ne plus exister", entame le député avant de tacler le président. "Quand on a eu cinq ans de Hollande, et que son héritier, son fils, ou son bâtard, Emmanuel Macron, est présenté comme étant la continuité de cette gauche-là, ça pourrait être laminé dans le pays. Et ça ne l'est pas."

Le député a toutefois reconnu l'élection d'Emmanuel Macron. Il la considère comme légitime, mais porteuse d'un projet minoritaire. Ruffin alerte et se méfie du "temps de tension dans lequel nous entrons".