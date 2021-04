"Un suspect a été arrêté", a indiqué la police du Capitole sur Twitter. Deux officiers ont été blessés, et l'un d'eux a été poignardé et transporté à l'hôpital. Le second est en cours d'évacuation médicale, rapporte un mail de la police du Capitole obtenu par CNN.



Selon CNN, une annonce a été faite pour demander aux personnes présentes de rester à l'intérieur et loin des fenêtres. Des ambulances et un hélicoptère auraient été aperçus sur les lieux.



Plusieurs rues entourant le Capitole ont également été fermées.

L'assaillant décédé, selon les médias



Un collaborateur du Congrès et une source de la police du Capitole ont déclaré à CNN qu'après avoir percuté une barricade sur Constitution Avenue, le conducteur est sorti du véhicule en brandissant un couteau.



La police du Capitole est intervenue et a tiré sur le suspect, qui a été placé en détention.



Le conducteur de la voiture est mort à l'hôpital où il avait été transporté après son arrestation, ont affirmé plusieurs médias américains.

Une enceinte sous haute protection

L'enceinte du Capitole avait été placée sous très haute protection après l'assaut meurtrier du 6 janvier, mené par des manifestants pro-Trump.



Certaines des barrières de protection avaient été retirées récemment, et le périmètre de sécurité resserré autour du siège du Parlement américain.

"C'est vraiment triste, car je pensais qu'une fois les barrières levées, nous allions revenir à une certaine normalité. Mais cela montre simplement le niveau de risque qui existe toujours et c'est vraiment triste que cela se produise au Capitole", a déclaré le représentant démocrate Ro Khanna à CNN. "Honnêtement, cela me rappelle le 6 janvier".



Les élus du Congrès sont en vacances parlementaires cette semaine mais certains membres de leurs équipes, des employés du Congrès et des journalistes étaient présents.

Tenant des boucliers, des militaires de la Garde nationale, déployée au Capitole depuis le 6 janvier, se sont précipités depuis les immeubles de bureaux parlementaires à proximité vers le Capitole. D'autres se sont placés près de barrages de police qui bloquaient la route.