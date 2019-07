La police judiciaire espagnole a ouvert une enquête après la découverte, ce week-end, du corps sans vie d’un septuagénaire belge, dans sa résidence d’Orihuela, à 20 kilomètres à l’ouest de Torrevieja, en Espagne, annonce le quotidien espagnol Las Provincias.

L’homme, âgé de 77 ans, a été découvert, jeudi dernier par un voisin, inquiet de voir que la porte du garage de l’habitation dans laquelle résidait le septuagénaire restait étrangement ouverte depuis plusieurs jours.

La victime, Daniel Pax, présentait des traces de coups. Le décès pourrait remonter à plusieurs jours avant la découverte macabre.

Des membres de la police scientifique espagnole ont procédé à l’examen complet de la scène du crime.

Selon nos confrères du Niewsblad, Daniel Pax était originaire de Malines mais passait sa retraite sous le soleil espagnol, au sud-ouest d’Alicante. Il y menait une vie paisible et faisait de la musique dans les restaurants et les bars locaux. "Il était sociable et parlait à tout le monde", explique un habitué d’un café où Daniel jouait régulièrement de la musique. "Il était connu pour jouer dans des bars où de nombreux touristes allaient danser."

Selon des proches, le meurtre pourrait avoir un caractère homophobe.