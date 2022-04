Il faut le souligner : pour un candidat qui n’a fait campagne quasiment qu’à l’entre-deux tours, Emmanuel Macron a fait une performance très honorable. D’autant plus qu’il y a 10 jours, les sondages lui donnaient des résultats nettement plus mauvais. Et que le mouvement "Ni Macron-Ni Le Pen" a donné des sueurs froides à un grand nombre d’électeurs. Nombreux sont ceux qui, en France, mais également dans le reste de l’Europe, ont donc poussé un grand ouf de soulagement en apprenant la réélection du candidat LREM. Cette fois, c’était clairement serré. Jamais l’extrême droite française n’avait fait un tel score.