Même s'il est avéré que le réchauffement climatique menace notre écosystème mondial, jusqu’à nos denrées les plus précieuses. Pâtes, vin, champagne, huile d’olive, céréales… Certains en doutent encore !

L'ancien Premier ministre Taro Aso, sujet aux gaffes, a déclaré que le riz de l'île d'Hokkaido, la plus au nord du Japon, "est devenu plus savoureux grâce au réchauffement climatique", une remarque susceptible de faire sourciller les militants écologistes.



Les gens associent souvent le réchauffement climatique à des développements négatifs, mais il y a "quelque chose de bien", a déclaré le politicien de 81 ans, qui jusqu'à récemment avait été ministre des Finances pendant près de neuf ans.



Taro Aso, actuellement vice-président du parti au pouvoir, a déclaré que le riz à Hokkaido "était autrefois invendable", mais qu'il est maintenant plus savoureux et même exporté "à cause des températures plus élevées".



"C'est une réalité", a-t-il déclaré devant les électeurs. Taro Aso, qui a été Premier ministre entre 2008 et 2009, a souvent été critiqué pour ses gaffes et ses déclarations controversées.