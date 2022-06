"Nous ne sommes pas en guerre" mais "nous devons agir rapidement de manière à ce que nous ne soyons pas amenés à la guerre en raison d'un échec à contenir une expansion territoriale", a déclaré le chef d'état-major général, comparant la situation à celle qui prévalait en 1937 peu avant la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne nazie.

Dans ce discours marquant sa prise de fonction en juin, prononcé au centre de réflexion Royal United Services Institute (RUSI), il a estimé que "la Russie posera une menace encore plus grande pour la sécurité européenne après l'Ukraine qu'avant".

"L'invasion russe nous rappelle cette maxime consacrée que si on veut éviter le conflit, mieux vaut se préparer à la guerre", a-t-il poursuivi en appelant à la "mobilisation".

"Ce sera un travail difficile, un effort générationnel et j'attends de tous les rangs qu'ils se préparent, s'entraînent et s'impliquent".

"Aujourd'hui, la Russie est la menace la plus directe et la plus pressante envers l'Europe et nos alliés"

"J'ai toujours dit que les financements devaient évoluer en fonction de la menace", a abondé le ministre britannique de la Défense Ben Wallace dans un discours au RUSI en début d'après-midi. "Aujourd'hui, la Russie est la menace la plus directe et la plus pressante envers l'Europe et nos alliés", a-t-il asséné.

"Avant qu'il ne soit trop tard pour faire face à la menace renaissante et aux leçons apprises en Ukraine, il est temps de se mobiliser, pour être prêt et pour être efficace", a affirmé M. Wallace alors que la presse britannique rapporte qu'il a demandé auprès du Premier ministre Boris Johnson une augmentation du budget de la Défense à 2,5% du PIB d'ici à 2028.

Ces propos interviennent alors que les dirigeants de l'Otan, réunis en sommet mercredi à Madrid, vont décider de transformer leur Force de réaction et de porter "bien au-dessus" de 300.000 hommes, contre 40.000 actuellement, les troupes à haut niveau de préparation pour faire face à la menace russe.

Plan de modernisation des capacités militaires britanniques

En mars 2021, le gouvernement britannique avait annoncé une baisse des effectifs de ses forces armées qui passeront à environ 72.500 d'ici 2025, dans le cadre d'un plan de modernisation des capacités militaires britanniques visant à les adapter aux "menaces du futur".

"Clairement, nous devons répondre à la manière dont les menaces continuent d'évoluer", a déclaré Boris Johnson à la télévision britannique, en route pour le sommet de l'Otan après avoir participé à celui des dirigeants du G7.

Mais il a affirmé avoir déjà approuvé "la plus grande augmentation en dépenses de défense depuis la fin de la guerre froide", avec 24 milliards supplémentaires sur quatre ans annoncés en 2020.

Le dirigeant conservateur a aussi minimisé le risque d'un conflit imminent avec la Russie: "nous travaillons très fort pour faire en sorte qu'il soit confiné à l'Ukraine".