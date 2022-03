M. Kouleba accuse dans un tweet Renault, dont la Russie est le deuxième marché et où il est présent via la compagnie AvtoVAZ, de "soutenir une guerre brutale d'agression". Il appelle en conséquence "les clients et les entreprises à travers le monde à boycotter le groupe Renault".

Un peu plus tôt dans la journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait exhorté dans une vidéo, devant le Parlement français, les entreprises françaises implantées en Russie à cesser de soutenir "la machine de guerre" russe.

M. Kouleba a illustré son tweet avec un montage photo montrant, d'un côté, le "positionnement du groupe Renault" et son slogan "Passion pour la vie" avec un client souriant et, de l'autre, la "position" du constructeur, avec un civil devant une voiture détruite et l'inscription "Sponsor de la guerre de Poutine".