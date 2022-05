Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision britannique Sky News, le major général Kyrylo Budanov a prédit que la guerre en Ukraine prendrait un "tournant" en août et que la Russie sera défaite "avant la fin de l'année". "La plupart des actions de combat actif seront terminées à la fin de cette année. En conséquence, nous renouvellerons le pouvoir ukrainien dans tous les territoires que nous avons perdus, y compris le Donbass et la Crimée", a-t-il déclaré.

Il s'agit de la prédiction la plus précise et la plus optimiste faite jusqu'à présent par un haut responsable ukrainien. Selon lui, les tactiques de la Russie n'ont pas changé malgré son déplacement vers l'est. L'armée de Vladimir Poutine aurait également subi d'énormes pertes, bien qu'il n'ait pas voulu s'étendre sur les pertes ukrainiennes.

Il a confirmé que les forces russes avaient été repoussées presque jusqu'à la frontière autour de Kharkiv et qu'une récente attaque contre celles qui tentaient de traverser la rivière Severski Donets avait causé des dommages considérables.

>> À lire aussi | L'Ukraine inflige de lourdes pertes à la Russie qui tentait de traverser une rivière: un échec révélateur de "la pression exercée sur l'armée russe"

"Une horde de gens avec des armes"

Lors de cet interview, Kyrylo Budanov a également remis en question le "mythe de la toute puissance russe". "L'Europe considère la Russie comme une grande menace. Ils ont peur de son agression. (...) Nous combattons la Russie depuis huit ans et nous pouvons dire que cette puissance russe très médiatisée est un mythe. Elle n'est pas aussi puissante que cela. C'est une horde de gens avec des armes."

Enfin, le général Budanov a déclaré à Sky News que la défaite en Ukraine conduirait à la destitution de Vladimir Poutine par un coup d'État, tout en affirmant que le dirigeant russe était gravement atteint d'un cancer.